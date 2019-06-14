Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе и своими действиями ведет кампанию по усилению напряженности в ближневосточном регионе. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.
Госсекретарь уточнил, что уверенность в причастности Ирана основывается на разведданных, а также на анализе использованного во время атаки оружия. По словам главы американской дипломатии, никто больше в регионе не способен на подобные атаки.
В четверг, 13 июня, в Оманском заливе загорелись два танкера — зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous и принадлежащее норвежской Frontline, шедшее под флагом Маршалловых островов судно Front Altair. По предварительным данным, они подверглись торпедной атаке. В экипаже одного из судов были 11 россиян, их эвакуировали в иранский порт Джаск, они не пострадали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о произошедшем в Оманском заливе.