Саммит Шанхайской организации содружества начал свою работу в Бишкеке

В столице Киргизии начинает работу саммит Шанхайской организации содружества.

В составе ШОС восемь стран. В государственной резиденции «Ала-Арча» участников встречал президент республики Сооронбай Жээнбеков.

На встречу прибыл и президент России Владимир Путин. После церемонии совместного фотографирования лидеры перешли в зал переговоров, где начался саммит в узком составе. Позже в расширенном формате к ним присоединятся главы государств-наблюдателей и руководители международных организаций.

Основные темы саммита: дальнейшее углубление сотрудничества в рамках ШОС, противодействие терроризму и наркотрафику, ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией.