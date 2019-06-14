Владимир Путин назвал один из главных приоритетов деятельности Шанхайской организации содружества (ШОС). По мнению российского лидера, одна из основных целей ШОС — борьба с терроризмом. Президент заявил об этом на заседании Совета глав государств-членов организации в Бишкеке 14 июня.

Путин обозначил круг вопросов, которые необходимо решить для эффективной борьбы с терроризмом. Нужно блокировать доходы боевиков от наркотрафика, не допустить попадания оружия массового уничтожения в руки террористов, а также наращивать региональное сотрудничество в рамках ШОС.

Также российский президент отметил успехи в деле противостояния терроризму. В качестве примера он привел Сирию, в которой практически вся территория очищена от боевиков. Террористы потерпели поражение в республике, в том числе благодаря помощи России Дамаску, подчеркнул Путин. Отдельно президент призвал партнеров по ШОС помочь Афганистану в вопросе национального примирения.

Ранее 5-tv.tu сообщал, что в Бишкеке начал работу саммит Шанхайской организации содружества.