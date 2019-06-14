Обретенная жизнь: семья из Челябинска забрала из приюта одинокую пенсионерку

Удивительная история в Челябинске. Там в одной семье появилась приемная бабушка. Пожилую женщину молодые супруги забрали из приюта для бездомных.

Алена Бабина теперь и дочка, и приемная мама, одновременно. Взяла опеку над пожилой женщиной, которая осталась совсем одна. Раздумывала недолго. Поселила в своем доме, который сейчас пустует. Муж и дети оказались не против.

В свои 70, она осталась совсем одна, лишилась крыши над головой и родных. Теперь — нянчит внуков и помогает уже не чужой семье по хозяйству. Баба Рая, говорит, сейчас по-настоящему счастлива. И не только потому, что теперь есть крыша над головой. Своих детей у нее не было, зато теперь появилось сразу семь внуков. Пирожки печь умеет, а вот нянчиться с самыми маленькими придется научиться.

Кто вернул женщине потерянную жизнь расскажет Сергей Лесков.

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