Землетрясение, побег заключенных, атака бандитов: масштабные учения прошли в Петербурге

Сотрудники МЧС и санавиации сегодня экстренно вылетели в пригород Санкт-Петербурга. Там устраняли последствия мощного землетрясения. По такому сценарию прошли масштабные совместные учения Минздрава, ведущих национальных центров в области медицины катастроф и экстренной помощи стран СНГ.

Учебный центр военно-медицинской академии в Красном селе временно превратился в восток России, где произошло землетрясение с множеством жертв и пострадавших. Одновременно из мест лишения свободы сбежали заключенные, активизировались бандиты и мародеры. На место были высланы мотострелковые подразделения, спецтехника, вертолеты, личный состав нескольких военных округов и аэромобильный госпиталь. В роли пострадавших и раненых выступили курсанты Военно-медицинской академии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спецназ Восточного военного округа отрабатывал новую тактику освобождения экипажа захваченного террористами самолета.