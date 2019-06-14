Бари Алибасова планируют вывести в Европу для реабилитации

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Сын продюсера намекнул на переезд отца в другую страну, а Андрей Разин заявил, что Бари Каримович не получит страховки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Бари Алибасова 46

Страна внимательно следит за драматической историей, которая произошла с Бари Алибасовым. Продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока. Он уже пришел в себя после медикаментозного сна и поправляется в больнице, но что ждет его в дальнейшем — неизвестно.

Сын продюсера, Бари Алибасов-младший между делом обмолвился, что пострадавший может уехать в Европу на реабилитацию после выписки.

«Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа», — цитирует молодого человека сайт Teleprogramma.pro.

В то же время родственники продюсера уверены — европейцы не помогут, так как случаи, подобные отравлению Алибасова, единичны.

Коллега Бари Каримовича, продюсер Андрей Разин поднял другую сторону вопроса — на что жить Алибасову после выписки? В интервью KP.RU он рассказал, что сам застраховал свою жизнь и после того, как у него диагностировали травму, получил 4,5 миллиона долларов. У Алибасова такой страховки нет, утверждает Разин.

«Понятно, что Бари уже никогда не будет прежним — врачам придется ставить ему искусственный пищевод. Я ведь был у него в палате и очень расстроился, когда увидел, в каком он состоянии. Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем тяжелым инвалидом», — сетует продюсер.

Разин заявил, что главная надежда Алибасова на достойную жизнь после больницы — гастроли группы «На-На».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропал любимый кот Бари Алибасова — канадский сфинкс Чуча.

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