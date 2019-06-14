Бари Алибасова планируют вывести в Европу для реабилитации

Страна внимательно следит за драматической историей, которая произошла с Бари Алибасовым. Продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока. Он уже пришел в себя после медикаментозного сна и поправляется в больнице, но что ждет его в дальнейшем — неизвестно.
Сын продюсера, Бари Алибасов-младший между делом обмолвился, что пострадавший может уехать в Европу на реабилитацию после выписки.
В то же время родственники продюсера уверены — европейцы не помогут, так как случаи, подобные отравлению Алибасова, единичны.
Коллега Бари Каримовича, продюсер Андрей Разин поднял другую сторону вопроса — на что жить Алибасову после выписки? В интервью KP.RU он рассказал, что сам застраховал свою жизнь и после того, как у него диагностировали травму, получил 4,5 миллиона долларов. У Алибасова такой страховки нет, утверждает Разин.
Разин заявил, что главная надежда Алибасова на достойную жизнь после больницы — гастроли группы «На-На».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропал любимый кот Бари Алибасова — канадский сфинкс Чуча.