Актера Алена Делона экстренно госпитализировали в США

Французского актера Алена Делона экстренно госпитализировали в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен, сообщает BFM TV.
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По предварительным данным, у 83-летнего актера случился сильный приступ мигрени. При этом помощник Делона утверждает, что госпитализация актеру понадобилась лишь для проведения обследования, поскольку он страдает от сердечной аритмии и следит за своим здоровьем.
«Все хорошо», — заверил помощник Алена Делона.
Предположительно, в ближайшие часы артист отправится домой.
Наибольшую известность Делон получил благодаря своим ролям в фильмах «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Самурай» и «Двое в городе».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах временной госпитализации главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.