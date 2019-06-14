Актера Алена Делона экстренно госпитализировали в США

Французского актера Алена Делона экстренно госпитализировали в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен, сообщает BFM TV.

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По предварительным данным, у 83-летнего актера случился сильный приступ мигрени. При этом помощник Делона утверждает, что госпитализация актеру понадобилась лишь для проведения обследования, поскольку он страдает от сердечной аритмии и следит за своим здоровьем.

«Все хорошо», — заверил помощник Алена Делона.

Предположительно, в ближайшие часы артист отправится домой.

Наибольшую известность Делон получил благодаря своим ролям в фильмах «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Самурай» и «Двое в городе».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах временной госпитализации главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.