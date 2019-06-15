Острова старше Стоунхенджа обнаружены на территории Шотландии

Ученые обнаружили острова, оказавшиеся старше Стоунхенджа. Неожиданное открытие сделали специалисты, проводившие исследование в Шотландии. О находке сообщило издание Independent.

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Примечательно, что небольшие островки диаметром от 10 до 30 метров, были созданы руками человека. Кранноги (так ученые называют подобные объекты — Прим.ред.), как считалось ранее, создавались в так называемом железном веке — в период с 1400 по 500 года до нашей эры. Однако после радиоуглеродного анализа построек, обнаруженных в архипелаге Внешних Гебридских островов, выяснилось, что обнаруженные кранноги гораздо старше — по предположению специалистов из университета Рединга, острова были созданы во время неолита.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые научились превращать «сов» в «жаворонков».