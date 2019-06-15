Урок истории от Порошенко: Украинцы жили в Крыму за тысячу лет до русских

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Сенсационное заявление экс-президент Украины сделал на своей странице в Facebook в день рождения Севастополя.

Фото: www.globallookpress.com

Украинский трезубец наблюдали в Севастополе за тысячу лет до российского триколора. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал бывший президент Незалежной Петр Порошенко.

«Сегодня наш украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной — полной поражений и побед, масштабных трагедий и героизма. Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — написал политик.

Порошенко также добавил, что обещает активистам продолжить борьбу за возвращение украинских святынь — Крыма и Севастополя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по-своему борется за возвращение Незалежной якобы исконно украинской земли новый президент Владимир Зеленский. Свежеизбранный президент попросил Евросоюз продолжить оказывать на Россию давление при помощи санкций.

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