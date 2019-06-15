Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям

Зрители смогут вернуть билет в театр в случае болезни или смерти близкого родственника, для этого придется предоставить справку. Комитет Госдумы по культуре поддержал законопроект о борьбе с «билетной мафией», сообщает ТАСС.

Получить компенсацию за неиспользованный билет можно будет не позднее чем за 10 дней до мероприятия - покупатель сможет возместить полную его стоимость. Половину цены билета будет возможно компенсировать, если до спектакля осталось от 5 до 10 дней. А если — от трех до пяти, то вернут лишь треть стоимости.

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Кроме того, в театрах, филармониях и музеях появятся невозвратные билеты, которые реализуются по акциям и скидкам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первыми зрителями Театральной олимпиады 2019 в Петербурге стали пассажиры метро.