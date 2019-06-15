Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям

, 9:57 23

Будет действовать такая же схема по возврату билетов, как и на железнодорожном транспорте.

Фото: Известия/ Александр Казаков

Зрители смогут вернуть билет в театр в случае болезни или смерти близкого родственника, для этого придется предоставить справку. Комитет Госдумы по культуре поддержал законопроект о борьбе с «билетной мафией», сообщает ТАСС.

Получить компенсацию за неиспользованный билет можно будет не позднее чем за 10 дней до мероприятия - покупатель сможет возместить полную его стоимость. Половину цены билета будет возможно компенсировать, если до спектакля осталось от 5 до 10 дней. А если — от трех до пяти, то вернут лишь треть стоимости.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Кроме того, в театрах, филармониях и музеях появятся невозвратные билеты, которые реализуются по акциям и скидкам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первыми зрителями Театральной олимпиады 2019 в Петербурге стали пассажиры метро.

Читайте также

+14° Днём +15°
Ночью +12°
64.43
-0.20 72.70
-0.31
Гороскоп на 15 июня: Тельцы, время заниматься сексом!

Последние новости

10:17
Путин: Россия призывает все страны придерживаться СВПД по Ирану
9:57
Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям
9:42
Кто она? Принца Гарри обвинили в изменах Меган Маркл
9:27
Названы первые российские города, где появятся сети 5G
9:15
Видео: Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на саммит СВМДА
8:58
Лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк бежал из страны
8:45
«Гениальные дети»: Дочь Галкина и Пугачевой завоевала первую медаль по плаванию
8:30
Экс-канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным
8:14
«Красиво, технично, современно»: Аделина Сотникова показала импровизацию на льду
7:58
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
7:47
Фото: Звезда «Султана моего сердца» отметила годовщину выхода сериала
7:33
Суд отказался рассматривать иск к Трампу от его экс-сотрудницы за домогательства
7:21
Фото: Пышка из «Дома-2» худеет на газировке и тортиках
6:59
Крупнейший в мире самолет выставили на продажу в США
6:44
Оконфузившаяся Бузова опубликовала фото из космического пространства
6:28
«Хочет быть единственным»: Епифаний Думенко рассказал о конфликте с Филаретом
6:12
«Разбудили босса»: Арзамасова в шторе пожаловалась на череду неудач
5:57
Видео: российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо
5:41
«Продавец месяца»: жена внука Пугачевой пошутила над фото из магазина
5:25
Троица и Троицкая суббота: что можно и чего нельзя делать верующим 15 и 16 июня

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама