Самолет при заходе на посадку задел хвостом ВПП в Краснодаре

Самолет, летевший из Москвы в Краснодар, совершил аварийную посадку в аэропорту «Пашковский», 15 июня. Как сообщает источник «Интерфакса» пассажирский лайнер задел хвостом посадочную полосу.
Сообщается, что ЧП произошло после того, как командир самолета сообщил диспетчеру о невозможности совершить посадку и о том, что планирует заход на второй круг. При посадке воздушное судно задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, передает источник агентства.
На борту находился 171 человек. Никто не пострадал.
В пресс-службе международного аэропорта Краснодара прокомментировали данный инцидент следующим образом:
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