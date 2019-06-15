Самолет при заходе на посадку задел хвостом ВПП в Краснодаре

Самолет, летевший из Москвы в Краснодар, совершил аварийную посадку в аэропорту «Пашковский», 15 июня. Как сообщает источник «Интерфакса» пассажирский лайнер задел хвостом посадочную полосу.

Сообщается, что ЧП произошло после того, как командир самолета сообщил диспетчеру о невозможности совершить посадку и о том, что планирует заход на второй круг. При посадке воздушное судно задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, передает источник агентства.

На борту находился 171 человек. Никто не пострадал.

В пресс-службе международного аэропорта Краснодара прокомментировали данный инцидент следующим образом:

«Сегодня, 15 июня, в 02:03 в Международном аэропорту Краснодар при уходе на второй круг самолета Boeing 738, летевшего из Москвы, произошло касание хвостовой части фюзеляжа о поверхность взлетно-посадочной полосы. Причиной ухода на второй круг стала непосадочная конфигурация. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находился 171 пассажир. Пассажиры рейса по маршруту „Краснодар-Москва“, которые должны были вылететь на этом воздушном судне, направлены в Москву на других рейсах. Создана специальная комиссия для выявления причин случившегося. Международный аэропорт Краснодар работает в штатном режиме».

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