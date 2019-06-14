Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о расследовании трагедии в «Шереметьево», где 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет SSJ-100. В объемном 104-страничном документе рассказываются технологические особенности самолета, хронология происходившего и прочие подробности.

В частности, МАК подтверждает, что в самолет попала молния, из-за чего отключился автопилот и нарушилась связь с диспетчерами на земле. Об этом говорят характерные повреждения на самом воздушном судне. Указаний на прочие неполадки техники комитет не обнаружил.

«При осмотре фюзеляжа, включая носовую часть, оценке состояния элементов антенн, датчиков (сигнализатор обледенения, датчики температуры, датчики угла атаки), прожекторов освещения дверей и остекления кабины пилотов были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии», — значится в отчете.

Отдельно в отчете описываются действия и реакции командира воздушного судна. Несмотря на проблемы со связью и отключившийся автопилот, он не оценивал ситуацию как аварийную. Он объяснял старшему бортпроводнику, что ситуация штатная и они просто возвращаются в аэропорт вылета.

«Диспетчер дал ему указание снижать высоту до 900 метров и разворачиваться. «На запрос диспетчера: «…какая-нибудь помощь необходима будет?» экипаж ответил: «Нет, пока все нормально, штатно»» , — рассказывает отчет.

Также отмечается, что экипаж сгоревшего SSJ-100 не передавал никаких замечаний о работе самолета в предыдущем полете. Для оценки действий экипажа лайнера, комиссия МАК проведет эксперимент на полнопилотажном тренажере. Исходя из данных отчета, МАК не нашел причин давать дополнительные рекомендации по повышению безопасности полетов.

Главная деталь, отмеченная отчетом касательно самой посадки — срабатывание сигнализации о необходимости уходить на второй круг. Экипаж пошел на посадку, несмотря на сработавший сигнал. После неудачной попытки приземления, экипаж все-таки попытался уйти на второй круг, но безуспешно. Контроль над двигателями был потерян после третьего удара об полосу, разрушились основные стойки шасси и разлилось топливо, которое и стало источником пожара. Отдельно указано, что отчет МАК не говорит о конкретных ошибках пилотов, которые в теории могли привести к катастрофе. Отмечаются лишь некоторые «особенности пилотирования».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер Борисов озвучил причины катастрофы SSJ-100.