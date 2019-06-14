Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

, 14:48 325

Документ представлен Межгосударственным авиационным комитетом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/ZEUS, Пятый канал

Тема:
Крушение SSJ-100 в «Шереметьево» 79

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о расследовании трагедии в «Шереметьево», где 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет SSJ-100. В объемном 104-страничном документе рассказываются технологические особенности самолета, хронология происходившего и прочие подробности.

В частности, МАК подтверждает, что в самолет попала молния, из-за чего отключился автопилот и нарушилась связь с диспетчерами на земле. Об этом говорят характерные повреждения на самом воздушном судне. Указаний на прочие неполадки техники комитет не обнаружил.

«При осмотре фюзеляжа, включая носовую часть, оценке состояния элементов антенн, датчиков (сигнализатор обледенения, датчики температуры, датчики угла атаки), прожекторов освещения дверей и остекления кабины пилотов были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии», — значится в отчете.

Отдельно в отчете описываются действия и реакции командира воздушного судна. Несмотря на проблемы со связью и отключившийся автопилот, он не оценивал ситуацию как аварийную. Он объяснял старшему бортпроводнику, что ситуация штатная и они просто возвращаются в аэропорт вылета.

«Диспетчер дал ему указание снижать высоту до 900 метров и разворачиваться. «На запрос диспетчера: «…какая-нибудь помощь необходима будет?» экипаж ответил: «Нет, пока все нормально, штатно»», — рассказывает отчет.

Также отмечается, что экипаж сгоревшего SSJ-100 не передавал никаких замечаний о работе самолета в предыдущем полете. Для оценки действий экипажа лайнера, комиссия МАК проведет эксперимент на полнопилотажном тренажере. Исходя из данных отчета, МАК не нашел причин давать дополнительные рекомендации по повышению безопасности полетов.

Главная деталь, отмеченная отчетом касательно самой посадки — срабатывание сигнализации о необходимости уходить на второй круг. Экипаж пошел на посадку, несмотря на сработавший сигнал. После неудачной попытки приземления, экипаж все-таки попытался уйти на второй круг, но безуспешно. Контроль над двигателями был потерян после третьего удара об полосу, разрушились основные стойки шасси и разлилось топливо, которое и стало источником пожара. Отдельно указано, что отчет МАК не говорит о конкретных ошибках пилотов, которые в теории могли привести к катастрофе. Отмечаются лишь некоторые «особенности пилотирования».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер Борисов озвучил причины катастрофы SSJ-100.

Тема:
Крушение SSJ-100 в «Шереметьево» 79
8 июн
«Экстраординарный случай»: Вице-премьер Борисов озвучил причины катастрофы SSJ-100
5 июн
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»
4 июн
Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности самолета SSJ-100
31 мая
МАК проведет расследование в связи с утечкой данных по катастрофе в «Шереметьево
31 мая
МАК планирует опубликовать отчет о катастрофе в «Шереметьево» уже 5 июня
21 мая
В Мурманске проводили в последний путь погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево»
17 мая
«Аэрофлот» опроверг информацию о нарушении инструкции пилотами SSJ-100
17 мая
Роковые ошибки пилотов SSJ 100 назвала Росавиация
14 мая
Новое видео трагической аварийной посадки SSJ-100 в «Шереметьево» появилось в сети
13 мая
«На выход! На выход все!»: пассажир ценой своей жизни спас других из SSJ-100

Читайте также

+16° Днём +21°
Ночью +12°
64.43
-0.20 72.70
-0.31
Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

Последние новости

15:52
«Она была прекрасным человеком» — знакомый семьи Соколовых о жене экс-хоккеиста СКА
15:42
Макс Корж во второй раз стал отцом — фото
15:29
Видео: Центробанк РФ снизил ключевую ставку
15:15
Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»
15:12
«Красава!»: Варнава устроила странные танцы посреди магазина — видео
15:00
Первые жители ЛНР и ДНР получили российские паспорта
14:55
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
14:48
Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»
14:29
«Мальчик в купальнике!» — Звезда «Папиных дочек» вновь поразила фанатов
14:20
Детский омбудсмен рассказала о «сексуальных играх» детей в лагере под Выборгом
14:09
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» закрыт после обрушения потолка на парковке — видео
14:04
Снимок молодых Алентовой и Меньшовой появился в сети — фото
13:47
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
13:31
Две противоположности — в школе рассказали о сыновьях экс-хоккеиста СКА Соколова
13:17
Пожарные спасли три сотни кошек на Васильевском острове в Петербурге — видео
13:09
Как звучал голос Фриды Кало: найдена уникальная аудиозапись
12:56
Почему водная блокада Крыма ударила по самой Украине
12:41
«Мама во многом виновата»: Дочь Даны Борисовой сделала неожиданное заявление
12:25
Бари Алибасова планируют вывезти в Европу для реабилитации
12:12
Обретенная жизнь: семья из Челябинска забрала из приюта одинокую пенсионерку

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама