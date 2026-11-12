Одна курила, другая материлась: две женщины устроили скандал в самолете в Красноярск

Две пассажирки устроили дебош на рейсе из Краснодара в Красноярск

Сразу две пассажирки устроили дебош на борту самолета, следовавшего из Краснодара в Красноярск. Одна из женщин курила в туалете воздушного судна, а другая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла окружающих. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Во время полета 26-летняя Валерия Б. начала громко кричать, размахивать руками и нецензурно выражаться. Замечания бортпроводников девушка игнорировала. Позднее пассажирка закрылась в туалете в хвостовой части самолета и закурила сигарету.

Одновременно на борту скандалила 35-летняя Оксана С. По информации источника, женщина находилась в нетрезвом состоянии, ругалась матом и отказывалась выполнять требования командира воздушного судна.

После приземления в Красноярске экипаж вызвал сотрудников полиции. Правоохранители начали проверку в отношении обеих пассажирок.

Курение на борту самолета в России запрещено, в том числе в туалетных комнатах. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность по статье 6.24 КоАП РФ. Пассажиру может грозить штраф до 1500 рублей.

Кроме того, согласно статье 58 Воздушного кодекса РФ, командир воздушного судна вправе требовать от пассажиров исполнения распоряжений, необходимых для безопасности полета. Если человек создает непосредственную угрозу окружающим и отказывается подчиняться, экипаж может применить предусмотренные законом меры принуждения. После посадки нарушителя могут передать полиции.

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