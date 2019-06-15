СК опубликовал видео повреждений Boeing после аварийной посадки в Краснодаре

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Лайнер, следовавший из Москвы в Краснодар 15 июня, во время захода на посадку задел ВПП хвостовой частью.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео последствий аварийной посадки Boeing 737 в аэропорту Краснодара 15 июня. На кадрах заметны повреждения лайнера от касания хвостовой части ВПП при посадке.

В настоящий момент ведомство инициировало проверку этого происшествия.

В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не получил повреждений. На борту, по данным ведомства, находились 175 человек.

Кроме этого устанавливается сумма причиненного ущерба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что командир самолета сообщил диспетчеру о невозможности совершить посадку и о том, что планирует заход на второй круг. При посадке воздушное судно задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу.

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