«Забрала к себе»: Сестра Жанны Фриске рассказала о мистической гибели животных

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Три любимых собаки скончавшейся четыре года назад певицы умерли вскоре после своей хозяйки.

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Фото, видео: Instagram @friskefan

Сестра Жанны Фриске уверена, что певица забрала с собой на тот свет трех любимых собак. Об этом Наталья Фриске рассказала в эфире телеканала «Россия-1». По ее словам, животные мистическим образом погибли вскоре после смерти певицы. Сначала через несколько месяцев после похорон Жанны заболел лимфомой лабрадор Юлиус.

«Мы тратили огромные деньги, чтобы спасти эту собаку. Врачи говорили, чтобы я не мучила животное и усыпила его. Но он так на меня смотрел. Я видела в его взгляде глаза Жанны. Но лабрадор все равно умер», — цитирует Наталью Teleprogramma.pro.

Через год другой пес Жанны Фриске бросился под колеса машины, ходя до этого всегда вел себя спокойно. А еще спустя некоторое время умерла еще одна собака, которую певица очень любила певица.

«Это какая-то мистика. Видимо, так ей было спокойнее, что она забрала к себе всех своих питомцев», — считает сестра покойной.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что близкая подруга Жанны Ольга Орлова опубликовала редкие архивные фотографии в четвертую годовщину смерти певицы. Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга.

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