«Как всегда шикарная!»Пугачева с красной помадой на губах сразила поклонников

Алла Пугачева, которая не часто балует своих поклонников свежими фотографиями, порадовала всех новым снимком в Instagram. Певица изображена на нем крупным планом в стильных очках и с ярким макияжем.

«Просто захотелось взглянуть на вас», — просто написала она.

Верные фанаты Примадонны тут же засыпали любимую артистку комплиментами.

«Делайте это почаще, пожалуйста!»

«Алла Борисовна, как всегда шикарная!»

«Как хорошо выглядите!»

«Любимый взгляд»

«Алла Борисовна это тренд через года»

«Вам так идет красный цвет!»

«Отлично выглядите, очки бомба!»

«Любимая наша. Скучаем».

«Спасибо, что смотрите на нас», — пишут поклонники.

Instagram @alla_orfey

Некоторые разглядели в глазах Пугачевой глубокую печаль. Другие же возражают, что показалось, просто артистка немного устала.

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