В Пакистане министр во время пресс-конференции в прямом эфире превратился в кота

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Наложенный на чиновника фильтр, из-за которого он обзавелся кошачьми ушами и усами, расценивается как случайная оплошность администрации сайта, транслирующего пресс-конференцию.

Фото: Тwitter @nailainayat

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В Пакистане пресс-конференция с участием членов правительства провинции Хайбер-Пахтунхва превратилась в балаган.

Во время прямого эфира, который транслировался на странице пакистанской партии «Движение за справедливость», у чиновников появились кошачьи уши и усы, передает DNA India.

В частности, на домашнего питомца стал походить министр по информационной политике провинции Шаукат Али Юсафзаи.

Одной из первых фильтры заметила журналистка Наила Инаят (Naila Inayat). Девушка опубликовала казусные фото в своем микроблоге в Twitter.

Пользователи в комментариях сочли произошедшее не хулиганством, а всего лишь банальной рассеянностью. Юзеры решили, что администраторы сайта просто забыли убрать фильтры.

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