В Пакистане министр во время пресс-конференции в прямом эфире превратился в кота

В Пакистане пресс-конференция с участием членов правительства провинции Хайбер-Пахтунхва превратилась в балаган.

Во время прямого эфира, который транслировался на странице пакистанской партии «Движение за справедливость», у чиновников появились кошачьи уши и усы, передает DNA India.

В частности, на домашнего питомца стал походить министр по информационной политике провинции Шаукат Али Юсафзаи.

Одной из первых фильтры заметила журналистка Наила Инаят (Naila Inayat). Девушка опубликовала казусные фото в своем микроблоге в Twitter.

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y