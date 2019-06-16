В Пакистане министр во время пресс-конференции в прямом эфире превратился в кота

В Пакистане пресс-конференция с участием членов правительства провинции Хайбер-Пахтунхва превратилась в балаган.

Во время прямого эфира, который транслировался на странице пакистанской партии «Движение за справедливость», у чиновников появились кошачьи уши и усы, передает DNA India.

В частности, на домашнего питомца стал походить министр по информационной политике провинции Шаукат Али Юсафзаи.

Одной из первых фильтры заметила журналистка Наила Инаят (Naila Inayat). Девушка опубликовала казусные фото в своем микроблоге в Twitter.

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) 14 июня 2019 г.

Пользователи в комментариях сочли произошедшее не хулиганством, а всего лишь банальной рассеянностью. Юзеры решили, что администраторы сайта просто забыли убрать фильтры.

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