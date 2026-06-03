Правительство Москвы показало на ПМЭФ эксклюзивную версию лифта «Москвич»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Карачаровский механический завод превратил кабину в мультимедийный арт-объект.

Что Правительство Москвы показало на ПМЭФ

Фото: Пресс-служба Правительства Москвы

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Тема:
ПМЭФ 2026

Карачаровский механический завод (КМЗ) изготовил специализированную версию лифта «Москвич» для Петербургского международного экономического форума — 2026. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На Петербургском международном экономическом форуме Карачаровский механический завод представил специальную модель лифта „Москвич“ увеличенного размера, оснащенную мультимедийными элементами», — рассказал министр на портале правительства и мэра Москвы mos.ru.

Каждая из кнопок на панели кабины посвящена одному из 14 ключевых объектов инфраструктуры и промышленности. Среди них — Московский центр фотоники, центр практической подготовки колледжей Москвы «Руднево» и другие зоны столичного технологического развития.

Внутри находится фотозона для гостей. Гарбузов подчеркнул, что проект был специально реализован для размещения в рамках интерактивного пространства экспозиции Правительства Москвы на ПМЭФ-2026.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Он традиционно является одной из главных деловых площадок России. В 2026 году площадкой для ПМЭФ стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ПМЭФ человекоподобные роботы сыграли в футбол.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
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