Загорелась кровля здания: ВСУ нанесли удар по школе в Мелитополе
Сотрудники учебного заведения были эвакуированы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В результате удара ВСУ по школе в Мелитополе загорелась кровля здания
Украинские беспилотники нанесли удар по школе в городе Мелитополе Запорожской области. В результате атаки загорелась кровля учебного заведения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Благодаря слаженным действиям экстренных служб удалось избежать распространения огня на другие части здания. Все находившиеся в школе люди были своевременно эвакуированы.
«Тридцать сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет», — написал Балицкий.
Ранее ВСУ повторно нанесли удар по школе № 1 в городе Васильевка Запорожской области, используя беспилотники. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале.
По ее информации, утром здание было атаковано FPV-дроном, в результате чего пострадала кровля. Позже, примерно в 19:00 по московскому времени, последовал повторный удар — на этот раз с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа, что привело к более серьезным разрушениям.
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