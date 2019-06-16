Стало известно место проведения ЧМ по фигурному катанию 2022 года

Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года пройдет во французском Монпелье. Как сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), турнир пройдет с 21 по 27 марта 2022 года.

Также стало известно, что чемпионат Европы в 2022 году состоится в Таллине (10 — 16 января), Турнир четырех континентов 2021 года — в Сиднее (8 — 14 февраля), Чемпионат мира по синхронному катанию 2021 года — в Загребе (8 — 10 апреля), а Чемпионат мира по синхронному катанию 2022 года — в голландском Херенвене (7 — 9 апреля).

Чемпионат мира по фигурному катанию в 2019 году проходил в японской Сайтаме. В женском одиночном катании победила российская фигуристка Алина Загитова.

Гороскоп на 16 июня: Девы, сбросьте кожу!

Как передавал 5-tv.ru, ранее Алина Загитова откатала в Японии «Кармен» под живую музыку, вызвав восторг у зрителей.