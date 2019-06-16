Депутат Бундестага раскритиковал Меркель за поддакивание США в отношении к РФ

Заместитель главы германо-российской группы Бундестага депутат Грегор Гизи подверг критике правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель за пассивность в вопросе улучшения отношений с Россией, пишет ФАН.
По мнению немецкого политика, сотрудничество между Берлином и Москвой в настоящее время «не соответствует ни необходимому, ни возможному уровню для хорошего развития двух держав», в то время как правительство Меркель «
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Ранее в Бундестаге сообщили, что германо-российская группа посетит с 16 по 21 июня Москву и Калугу.
Как передавал 5-tv.ru, Ангела Меркель порассуждала о возможностях Евросоюза остановить «Северный поток — 2».