Депутат Бундестага раскритиковал Меркель за поддакивание США в отношении к РФ

Заместитель главы германо-российской группы Бундестага депутат Грегор Гизи подверг критике правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель за пассивность в вопросе улучшения отношений с Россией, пишет ФАН.

По мнению немецкого политика, сотрудничество между Берлином и Москвой в настоящее время «не соответствует ни необходимому, ни возможному уровню для хорошего развития двух держав», в то время как правительство Меркель « делает слишком мало, чтобы вывести отношения из тупика, в котором они находятся уже в течение долгих лет».

« Вместо того, чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство все активнее выступает в фарватере администрации США, которая рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России », — приводит его слова ФАН.

Гизи подчеркнул, что «мира и безопасности в Европе и на планете невозможно добиться ни без России, ни в борьбе с ней», а западные санкции лишь усугубили ситуацию.

Ранее в Бундестаге сообщили, что германо-российская группа посетит с 16 по 21 июня Москву и Калугу.

Как передавал 5-tv.ru, Ангела Меркель порассуждала о возможностях Евросоюза остановить «Северный поток — 2».