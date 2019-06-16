Лолита посмеялась над блогером из Украины, возмутившимся старой шуткой о Крыме

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Певица оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.

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Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев, ТАСС/Фалин Владимир, /Микляев Сергей, /Булдаков Олег

Певица Лолита Милявская прокомментировала реакцию украинского блогера Татьяны Никитенко, которая вспомнила о шутке кабаре-дуэта «Академия» двадцатилетней давности, пишет URA.RU.

На одном из новогодних «огоньков» в 1999 году Александр Цекало в диалоге с Лолитой делает ряд предсказаний о том, что «в России исчезнет преступность, на Запад будет отправляться гуманитарная помощь, каждый гражданин найдет клад, выиграет в лотерею, женится на кинозвезде, построит дом, бросит пить, родит дерево и посадит сына».

Однако затем Цекало произносит фразу, которая и взбудоражила блогера из Незалежной.

«А Украина отдаст Крым и еще будет приставать, шоб Карпаты забрали», — сказал тогда артист.

Возмущенная Никитенко сделала вывод, что «страну планировали распилить рано или поздно».

Милявская в ответ рассмеялась и заметила:

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт „Академия“ потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю — какая же я была красотка!», — иронизирует артистка — уроженка Западной Украины.

Что характерно, на том новогоднем «огоньке» сразу после сценки Цекало и Милявской начинается выступление известной украинской группы «Вопли Видоплясова» с хитом «Весна». Теперь же солист Олег Скрипка яростно ненавидит все, что связано с Россией, и при любой возможности об этом публично заявляет.

Ранее 55-летняя Лолита Милявская не смутилась показаться поклонникам в купальнике без прикрас.

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