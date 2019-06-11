Лолита Милявская в купальнике показала весь свой «сайз плюс» без прикрас

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Певица поддалась всеобщему поветрию звезд фотографироваться в бикини у бассейнов.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Звезда российской эстрады Лолита Милявская поддалась всеобщему поветрию — фотографироваться в бикини у бассейнов. Певица опубликовала в своем Instagram очередное вызывающее видео, на котором продемонстрировала без прикрас весь свой «сайз плюс».

«Я вот тут подумала, все в купальниках снимаются. Я тоже хочу», — говорит, стоя под пальмами, Лолита. — «Сайз плюс пошел… Сайз плюс, плюс, плюс…»

Но примерно на уровне талии Милявская решила остановиться.

«Остальное не покажу. Могу показать мужа. Это сайз-минус», — пошутила она.

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Поклонники восприняли видео на ура, кто-то даже предложил устроить подобный челлендж.

«Шикарная! Я обожаю ваше чувство юмора!»

«Вы супер, настоящая, купальник классный!»

«У вас, Лолита, сайз плюс — это большое доброе сердце!»

«Лолита любит свое тело, любит себя и любит людей. Чудесный человек!»

«В человеке важно содержание, а не сайз. Вы удивительная женщина! У вас многому можно поучится», — пишут комментаторы.

Ранее 55-летняя Милявская, которая не боится появляться на публике без макияжа, не постеснялась показать на камеру, как при помощи грима из «взрослой женщины» визажисты делают «ничего себе».

А недавно артистка похвасталась размером своей пенсии.

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