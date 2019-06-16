«На Ревву похожа»: Регина Тодоренко предстала в образе мужчины с усами

Известная ведущая Регина Тодоренко любит не только смеяться над другими, но и шутить над собой. Довольно часто звезда делает забавные фотографии и снимает веселые видеоролики, которые пользуются большой полярностью среди пользователей сети.
В субботу, 15 июня, теледива рассмешила подписчиков очередным постом. На этот раз супруга Влада Топалова примерила на себя образ мужчины. Воплотить задумку ведущей удалось при помощи популярного приложения Snapchat. В нем она подрисовала на своем лице усы, бороду, добавила на голову шляпу и даже изменила голос. Все эти детали и бесподобная харизма звезды сделали ее копией популярного исполнителя Александра Реввы, пишут Дни.ру.
«Игра престолов» какая-то: Максим Галкин раскрыл тайну семейного фото
На сходство звезд указали многие комментаторы.
«На Ревву похожа».
«Чисто Ревва».
«Копия Рева».
«Кажется, Артур Пирожков».
«О боже мой, да это же Александр Ревва», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко исполнила зажигательный танец.