«Императрица!»: «Бесконечные» ноги Летучей привели юзеров в восторг

Известная российская ведущая Елена Летучая опубликовала в Instagram новое фото, которое свело фанатов с ума. На снимке теледива позирует в короткой черной кожаной юбке и босоножках на высокой шпильке. Наряд звезды акцентировал внимание на ее стройных ногах, однако настолько соблазнительным фото получилось из-за удачно выбранного ракурса. Фотограф снимал Летучую снизу, поэтому она получилась на снимке еще более высокой и стройной, чем обычно.
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Подписчики не смогли устоять перед красотой светской львицы и оставили ей множество комплиментов. Они были очарованы грацией ведущей и признались, что завидуют ее фигуре. С такими формами, считают подписчики, можно не бояться делать фотографии с любых ракурсов.
«Какие ножки!»
«Какая красотка! Императрица!»
«Вот это ноги!»
«Просто огонь!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Летучая затмила голливудских звезд на дорожке Каннского кинофестиваля.