«Императрица!»: «Бесконечные» ноги Летучей привели юзеров в восторг

Известная российская ведущая Елена Летучая опубликовала в Instagram новое фото, которое свело фанатов с ума. На снимке теледива позирует в короткой черной кожаной юбке и босоножках на высокой шпильке. Наряд звезды акцентировал внимание на ее стройных ногах, однако настолько соблазнительным фото получилось из-за удачно выбранного ракурса. Фотограф снимал Летучую снизу, поэтому она получилась на снимке еще более высокой и стройной, чем обычно.

Гороскоп на 17 июня: Займитесь любовью с ветрами перемен, Львы!

Подписчики не смогли устоять перед красотой светской львицы и оставили ей множество комплиментов. Они были очарованы грацией ведущей и признались, что завидуют ее фигуре. С такими формами, считают подписчики, можно не бояться делать фотографии с любых ракурсов.

«Какие ножки!»

«Какая красотка! Императрица!»

«Вот это ноги!»

«Просто огонь!» — написали пользователи.

Instagram @elenapegas

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Летучая затмила голливудских звезд на дорожке Каннского кинофестиваля.