Российская телезвезда Елена Летучая затмила голливудских звезд на дорожке Каннского кинофестиваля, который традиционно проходит во французском дворце с 14 по 25 мая. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.
Во вторник, 21 мая, в Каннах состоялась громкая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби в главных ролях. На красной дорожке в этот день было ожидаемо многолюдно. С особым нетерпением папарацци ожидали звезду картины Тарантино — Робби — в надежде, что она подготовила неординарный образ.
Однако этого не произошло. Актриса появилась в бело-черном костюме от Chanel, который затем многие признали неудачным. Второе, белое платье тоже не было особенно выразительным.
Зато Елена Летучая в классическом черном платье с глубоким декольте была на высоте.
«Мне одному кажется, что Лена выглядит лучше всех голливудских див?» — высказался один из поклонников Летучей под ее постом в Instagram, посвященному Каннам.
«Какая же элегантная! Глаз не оторвать», — добавил другой.
Instagram @elenapegas
Летучая, в свою очередь, поблагодарила пользователей за комплименты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после премьеры «Однажды в Голливуде» на кинофестивале Квентина Тарантино обвинили в сексизме.