Летучая затмила голливудских звезд на дорожке Каннского кинофестиваля — видео

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Российская телеведущая восхитила поклонников удачно подобранным для светского выхода образом.

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Фото, видео: Instagram @elenapegas

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль 68

Российская телезвезда Елена Летучая затмила голливудских звезд на дорожке Каннского кинофестиваля, который традиционно проходит во французском дворце с 14 по 25 мая. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.

Во вторник, 21 мая, в Каннах состоялась громкая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби в главных ролях. На красной дорожке в этот день было ожидаемо многолюдно. С особым нетерпением папарацци ожидали звезду картины Тарантино — Робби — в надежде, что она подготовила неординарный образ.

Однако этого не произошло. Актриса появилась в бело-черном костюме от Chanel, который затем многие признали неудачным. Второе, белое платье тоже не было особенно выразительным.

Леонардо ди Каприо и Марго РоббиЛеонардо ди Каприо и Марго Робби. www.globallookpress.com
Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ди КаприоБрэд Питт, Марго Робби и Леонардо ди Каприо. www.globallookpress.com

Зато Елена Летучая в классическом черном платье с глубоким декольте была на высоте.

«Мне одному кажется, что Лена выглядит лучше всех голливудских див?» — высказался один из поклонников Летучей под ее постом в Instagram, посвященному Каннам.

«Какая же элегантная! Глаз не оторвать», — добавил другой.

Instagram @elenapegas

Летучая, в свою очередь, поблагодарила пользователей за комплименты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после премьеры «Однажды в Голливуде» на кинофестивале Квентина Тарантино обвинили в сексизме.

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль 68
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