Российская телезвезда Елена Летучая затмила голливудских звезд на дорожке Каннского кинофестиваля, который традиционно проходит во французском дворце с 14 по 25 мая. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.

Во вторник, 21 мая, в Каннах состоялась громкая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби в главных ролях. На красной дорожке в этот день было ожидаемо многолюдно. С особым нетерпением папарацци ожидали звезду картины Тарантино — Робби — в надежде, что она подготовила неординарный образ.

Однако этого не произошло. Актриса появилась в бело-черном костюме от Chanel, который затем многие признали неудачным. Второе, белое платье тоже не было особенно выразительным.

Леонардо ди Каприо и Марго Робби. www.globallookpress.com

Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ди Каприо. www.globallookpress.com

Зато Елена Летучая в классическом черном платье с глубоким декольте была на высоте.

«Мне одному кажется, что Лена выглядит лучше всех голливудских див?» — высказался один из поклонников Летучей под ее постом в Instagram, посвященному Каннам. «Какая же элегантная! Глаз не оторвать», — добавил другой. Instagram @elenapegas Летучая, в свою очередь, поблагодарила пользователей за комплименты.