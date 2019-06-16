Видео: Очереди образовались в «Шереметьево» из-за сбоя в системе регистрации

Очереди из сотен людей образовались в московском аэропорту «Шереметьево» из-за сбоя в системе регистрации. Сотрудникам воздушной гавани пришлось оформлять пассажиров вручную. Неполадки в электронике наложились на сезон отпусков — в результате возле стоек регистрации выстроились вереницы и людей.

В начале июня у «Шереметьево» уже были проблемы с обслуживанием пассажиров. Из-за нехватки персонала грузчики попросту не справлялись с наплывом багажа. В итоге в аэропорту случился коллапс, дирекция «Шереметьево» даже рекомендовала пассажирам отказаться от багажа.

В то же время проблемы наблюдаются и в остальных аэропортах Москвы. Во «Внуково» задержан один рейс и отменено еще два, в «Домодедово» — восемь задержано и восемь отменено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуацией с багажом в московском аэропорту заинтересовалась прокуратура.