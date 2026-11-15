Рейс из Волгограда в Москву задержали из-за угрозы захвата самолета

Пассажирский рейс из Волгограда в Москву задержали после того, как один из пассажиров пригрозил захватить лайнер. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. По его информации, инцидент произошел в аэропорту Волгограда на борту Airbus A320, где находились 150 человек.

Мужчина кричавший о захвате, задержан полицией – это 42-летний уроженец из Казахстана, ранее он был осужден за кражу и угрозу убийством. По информации 5-tv.ru, задержанный был пьян.

Правоохранители с собаками проверили салон и багаж, но бомб и других подозрительных предметов не нашли.

Если в Волгограде угроза захвата оказалась пьяной выходкой и закончилась проверкой салона, то на рейсе FlyDubai сигнал о захвате сопровождался реальной дракой в кабине и ножевыми ранениями — и потребовал экстренной посадки в Саудовской Аравии. На борту самолета, следовавшего из Дубая в Израиль, произошел конфликт между пилотами. По предварительным данным, после набора высоты один из них резко направил лайнер вниз, а попытка второго исправить ситуацию привела к столкновению между членами экипажа.

Во время полета были переданы сигналы чрезвычайной ситуации и возможного захвата воздушного судна. Сообщалось, что второй пилот нанес капитану несколько ножевых ранений. По информации израильских СМИ, находившаяся на борту дополнительная команда летчиков помогла посадить самолет в Саудовской Аравии. Пассажиры рассказали 5-tv.ru, что на борту началась паника. Люди молились и опасались за свои жизни. По словам одного из очевидцев, тревогу вызвала приоткрытая дверь кабины пилотов, за которой не оказалось никого за штурвалом.

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