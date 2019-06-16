Галина Волчек госпитализирована в Москве

Худрук «Современника» Галина Волчек госпитализирована в московский Центр хирургии имени Вишневского, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника издания, Волчек была госпитализирована, затем прооперирована и сейчас находится в медучреждении.

Помощник Волчек по литературной части в театре «Современник» Евгения Кузнецова сообщила, что худрук находится на «плановом обследовании».

Галина Волчек — советская и российская актриса театра и кино. На протяжении 47 лет является художественным руководителем московского театра «Современник».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США госпитализировали актера Алена Делона.