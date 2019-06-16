Ведущий программы «Мир наизнанку» взял в жены «Мисс Украина — 2016»

, 22:26 Фото 73

Дмитрий Комаров рассказал о свадьбе с Сашей Кучеренко на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @komarovmir

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Телеведущий Дмитрий Комаров, известный по работе в проекте «Мир наизнанку» взял в жены красавицу Александру Кучеренко которая стала «Мисс Украины» в 2016 году. Фотографию с торжества он разместил в своем Instagram.

«Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой», — написал Комаров.

На фотографии Комаров держит на руках свою новоиспеченную жену на фоне архитектуры Иерусалима.

«Восторг от новости и Вашего единства, блеска в глазах! Поздравляю. Долголетия Вашей любви», — написала Тина Кароль.

«Димочка, ты молодец! Вот кто реально выиграл „Танцы со звездами“!»

«Одним симпатичным молодым холостяком и одной незамужней красоткой стало меньше. Кусайте локти кто не успел. Счастье молодым! Очень красивые», — пишут фолловеры.

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Также в комментариях отметились Настя Дорофеева, которая написала эмоциональное и нечленораздельное «ААААА» и Андрей Бедняков, ограничившийся «Поздравляю!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда состоится свадьба Дженнифер Лопес.

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