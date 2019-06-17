17 июня — День Святого духа: Обычаи и традиции

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Духов день играет огромную роль для православных христиан, поэтому народная память хранит его обычаи и приметы по сей день.

Фото: YAY\TASS

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На 17 июня 2019 года приходится празднование Дня Святого духа. Дата уникальна для каждого года. Предписывается отмечать День Святого духа спустя 51 день после Христова Воскресения. Потому этот христианский праздник отмечается в понедельник, следующий за Троицей.

Церковью праздник был установлен для того, чтобы противостоять учению еретиков, которые отвергали Божество Святого духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

Несмотря на то, что каждый год Духов день приходится на разные даты, приметы и обычаи остаются неизменными. Многие из них родились в давние времена, но актуальны по сей день.

Духов день издревле был крепко связан с землей-кормилицей, так как христиане верили, что именно в этот день Святой дух сходит на землю. А потому, считалось, что в этот день нельзя проводить никакие работы в полях: нельзя сеять, пахать, перекапывать землю. Потому сейчас в этот день православные верующие предпочитают отказываться от дачных работ.

Кроме того, считалось, что этот день благоприятен для освящения воды. И по сей день многие бросают монетку в колодец или родник возле дома (это можно сделать, как в деревне, так и на даче) читают молитву и умывают лицо водой. Таким образом можно, не только освятить источник, но и смыть с себя грехи.

Гороскоп на 17 июня: Займитесь любовью с ветрами перемен, Львы!

Кстати, считается, что погода на День Святого духа определяет погоду на следующие шесть недель — иными словами на все лето.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий священника, который рассказал, об истории и традициях праздника Троица.

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