Директор театра Ленком Марк Варшавер госпитализирован

, 9:04 21

Актер театра и кино был доставлен в одну из московских больниц.

Фото: ТАСС / Марк Варшавер

Актер театра и кино, директор театра Ленком Марк Варшавер был госпитализирован в одну из московских больниц. По информации 5-tv.ru, 72-летний артист почувствовал недомогание, после чего ему была вызвана бригада скорой помощи. Варшавер был госпитализирован в диагностическое отделение. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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