Директор театра Ленком Марк Варшавер госпитализирован

Актер театра и кино, директор театра Ленком Марк Варшавер был госпитализирован в одну из московских больниц. По информации 5-tv.ru, 72-летний артист почувствовал недомогание, после чего ему была вызвана бригада скорой помощи. Варшавер был госпитализирован в диагностическое отделение. Обстоятельства произошедшего уточняются.