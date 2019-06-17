Актер театра и кино, директор театра Ленком Марк Варшавер был госпитализирован в одну из московских больниц. По информации 5-tv.ru, 72-летний артист почувствовал недомогание, после чего ему была вызвана бригада скорой помощи. Варшавер был госпитализирован в диагностическое отделение. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Директор театра Ленком Марк Варшавер госпитализирован
Актер театра и кино был доставлен в одну из московских больниц.
Фото: ТАСС / Марк Варшавер
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