Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 1100 дронов над регионами России
Столица и другие области подверглись массированной атаке ВСУ.
Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов
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Средствами противовоздушной оброны (ПВО) за ночь были сбиты 1100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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