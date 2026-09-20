Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 1100 дронов над регионами России

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 18 0

Столица и другие области подверглись массированной атаке ВСУ.

Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов

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Средствами противовоздушной оброны (ПВО) за ночь были сбиты 1100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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