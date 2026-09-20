ВС РФ поразили склад комплектующих и стартовых ускорителей для БПЛА под Киевом

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

Российские военнослужащие продолжают уничтожать инфраструктуру, которую ВСУ используют в своих целях.

ВС РФ ударили по складу под Киевом — что известно

Фото: Reuters/Stringer

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В ночь на 20 сентября Вооруженные силы (ВС) России с помощью беспилотников нанесли удары по логистическим центрам, складам и портам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В публикации министерства в канале МАКС отмечается, что в российские военнослужащие поразили, в том числе склад компании Fire Point в населенном пункте Боярка в Киевской области. Объект использовался в интересах противника — Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, там осуществлялось хранение комплектующих и стартовых ускорителей для БПЛА большой дальности.

Помимо этого, в порту Одесса армия России поразила сухогруз, доставлявший военные припасы киевским боевикам.

Ранее ВС РФ поразили крупнейший центр серверного оборудования, который в своих интересах использовали ВСУ. Также еще был нанесен удар по цеху (ООО «Пегас Армс»). Он производил и хранил беспилотники самолетного типа средней и большой дальности. А в Одесской области был поражен военный сухогруз в порту «Черноморск»

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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