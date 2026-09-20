Пять человек пострадали при атаке БПЛА в Ленинском округе Подмосковья

В Ленинском городском округе Московской области пять человек получили ранения в результате атаки украинских беспилотников.

Об этом 20 сентября сообщил глава округа Станислав Каторов в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадали пять человек. Они находятся в больнице и им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Каторов.

По его словам, ночью территория округа подверглась атаке БПЛА. Из-за падения беспилотников и их обломков повреждения зафиксировали в нескольких жилых домах в Молоково, Мильково и Андреевском.

На местах происшествий работают экстренные и оперативные службы.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили более 1600 беспилотников, из которых 450 летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам Собянина, отраженная атака стала самой массированной. Он подчеркнул, что беспрецедентный налет был спланирован с целью срыва выборов, однако реализовать этот замысел противнику не удалось.

Мэр Москвы также рассказал о последствиях атаки. Несколько беспилотников достигли территории московского НПЗ, еще один аппарат попал в жилой дом. Собянин подчеркнул, что в результате произошедшего погибших нет.

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