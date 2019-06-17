Бельгийская разведка уволила офицера из-за подозрений в связях с Россией

Бельгийская разведка уволила офицера-резервиста из своих рядов по подозрению в связях с неким «российским олигархом», сообщает газета La Libre. По данным издания, у уволенного сотрудника был доступ к документам с грифом «секретно», которые находятся между базовым «конфиденциальным» и особо строгим «совершенно секретно».

Сотрудника приняли на работу за его опыт в области «экспорта-импорта», а также за знание региона бывшего СССР — он вел там торговлю. Деятельность офицера заинтересовала бельгийскую контрразведку.

«Окружение, которое он посещал, в котором был и российский олигарх, не преминуло привлечь внимание службы госбезопасности, которое проводило расследование с 2012 года» , — цитирует издание РИА Новости.

Ведомства провели двойное расследование и пришли к выводу, что офицера нужно уволить. При этом кроме подозрений доказательств вины офицера предъявлено не было.

Это не первый шпионский скандал, связанный с бельгийской разведкой. В феврале 2019 года пресса Бельгии сообщила, что офицер подчиняющейся минобороны Службы общей разведки и безопасности уволен по подозрению в связях с некой гражданкой Сербии. Это якобы привело к утечке секретных данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал: бывший сотрудник ЦРУ признался, что шпионил в пользу Китая.