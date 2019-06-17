Бельгийская разведка уволила офицера из-за подозрений в связях с Россией

, 10:16 25

Издание La Libre сообщает, что военного заподозрили в контактах с неким российским олигархом.

Фото: vsse.be

Бельгийская разведка уволила офицера-резервиста из своих рядов по подозрению в связях с неким «российским олигархом», сообщает газета La Libre. По данным издания, у уволенного сотрудника был доступ к документам с грифом «секретно», которые находятся между базовым «конфиденциальным» и особо строгим «совершенно секретно».

Сотрудника приняли на работу за его опыт в области «экспорта-импорта», а также за знание региона бывшего СССР — он вел там торговлю. Деятельность офицера заинтересовала бельгийскую контрразведку.

«Окружение, которое он посещал, в котором был и российский олигарх, не преминуло привлечь внимание службы госбезопасности, которое проводило расследование с 2012 года», — цитирует издание РИА Новости.

Ведомства провели двойное расследование и пришли к выводу, что офицера нужно уволить. При этом кроме подозрений доказательств вины офицера предъявлено не было.

Это не первый шпионский скандал, связанный с бельгийской разведкой. В феврале 2019 года пресса Бельгии сообщила, что офицер подчиняющейся минобороны Службы общей разведки и безопасности уволен по подозрению в связях с некой гражданкой Сербии. Это якобы привело к утечке секретных данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал: бывший сотрудник ЦРУ признался, что шпионил в пользу Китая.

Читайте также

+22° Днём +20°
Ночью +12°
64.43
-0.20 72.70
-0.31
Гороскоп на 17 июня: Займитесь любовью с ветрами перемен, Львы!

Последние новости

10:54
Минздрав назвал регионы с наибольшем распространением онкологии — видео
10:46
Смертельная авария с микроавтобусом произошла на федеральной трассе «Кавказ»
10:37
Екатерина Климова подала на развод с Гелой Месхи
10:16
Бельгийская разведка уволила офицера из-за подозрений в связях с Россией
10:02
Замдиректора театра Ленком прокомментировал слухи о госпитализации Варшавера
9:56
Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы
9:45
«Любящие родители»: Тодоренко и Топалов показали, как учат сыну плаванию
9:36
В Севастополе прошел Международный офицерский бал
9:32
Прокуратура оштрафовала «S7 Airlines» за жару в салоне самолета
9:16
Турист пропал в районе ущелья Тютюсу Эльбруса
9:04
Директор театра Ленком Марк Варшавер госпитализирован
8:59
«Светофор» на упаковке: В России вводится новая маркировка продуктов
8:48
Рита Дакота показала, как ее лечащийся от алкоголизма отец играет с внучкой
8:37
Региональные власти планируют изменить критерии категорий малоимущих граждан
8:27
«Мне кричали „Тысяча чертей!“»: Внучка Боярского о бремени звездной фамилии
8:16
Видео: Во Франции могут объявить режим ЧС из-за ливней и штормового ветра
8:05
The Guardian: Лондон и Москва рассматривают варианты разморозки отношений
7:56
Названа предварительная причина смерти биатлониста Хасанкаева
7:49
Как пройдет крещение сына Меган Маркл и принца Гарри
7:42
Видео: Ингушетия тонет из-за ливней, на Кубани объявлено экстренное предупреждение

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама