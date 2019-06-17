Видео: Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Воронеже, в котором погибли восемь человек

В Воронежской области возбудили уголовное дело после ДТП в котором погибли восемь человек. Выжил только один ребенок — десятилетняя девочка. Сейчас она с тяжелыми травмами в больнице. Трагедия произошла на трассе «Воронеж — Луганск». По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, и столкнулся с микроавтобусом.

Последние несколько секунд перед ударом попали на видео. На кадрах видно, как разлетаются осколки битого стекла. По предварительным данным — водитель легковушки пытался обогнать грузовик владельца видеорегистратора, но не рассчитал дистанцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель Ford Focus не был злостным нарушителем ПДД. В базе ГИБДД за последнее время у него имелся только один неоплаченный штраф.