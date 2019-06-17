Россияне заняли третье место в гонке «24 часа Ле-Мана»

Пилоты российской команды впервые оказались на пьедестале почета легендарного марафона «24 часа Ле-Мана». Экипаж болида Би-Эр-1 Виталий Петров, Михаил Алешин и Стофель Вандорн занял третье место в одной из самых престижных гонок планеты. Им удалось не попасть в аварию, чего не скажешь о второй машине российской команды.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ночью Егор Оруджев не удержал свой автомобиль в медленном повороте. После такого удара продолжить гонку было невозможно.

«24 часа Ле-Мана» проводится во Франции с 1924 года. Главные условия победы — выносливость, экономичность и мастерство — пилоты должны найти баланс между скоростью и надежностью. А главное привести болид к финишу без поломок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о парусной регате в помощь онкобольным детям, которая в минувшие выходные прошла в Северной столице.