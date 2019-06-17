Владимир Путин поручил ввести электронные визы

Президент России Владимир Путин подписал поручение, согласно которому с 1 января 2021 года в России появятся единые электронные однократные визы для въезда иностранцев в Россию. Сейчас по такой визе можно въехать можно въехать только на территорию Дальневосточного федерального округа, а с 1 июля 2019 года сервис будет действовать также в Калининградской области.

Согласно тексту документа, визы будут выдаваться иностранцам на срок до 16 дней для любых целей: туристических, деловых, гуманитарных и других. Обсуждаемая стоимость такой визы – около 50 долларов, сообщает «Коммерсантъ».

Первоначально новый порядок планируется ввести в российских городах, на которые приходится основной поток въезжающих в страну иностранцев: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани. Однако со временем сервис будет доступен и в других регионах России. Список стран, которые смогут получать электронные визы будет позже утвержден правительством РФ. На данный момент уже известно, что в него войдут Китай, Япония, Южная Корея, страны Евросоюза и не входящие в ЕС государства шенгенской зоны.

В перспективе планируется сделать электронные визы многократными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость шенгенской визы подорожает до 80 евро, но получить ее станет проще.