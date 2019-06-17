Актер Александр Калягин прокомментировал информацию о своей госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Калягин прокомментировал сведения о своей госпитализации, которые ранее появились в прессе. По данным СМИ, медики диагностировали у руководителя театра «Et Cetera» нарушение сердечного ритма. Однако, по словам Калягина, он хорошо себя чувствует, а в клинику заехал, для того чтобы проверить здоровье.

«Что за глупости? Я чувствую себя нормально, и у меня сегодня обычный день. Если я заехал проверить сердце, что делаю периодически, то не нужно делать такие непонятные ложные заявления», — рассказал актер в интервью для РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замдиректора театра Ленком прокомментировал слухи о госпитализации Марка Варшавера.