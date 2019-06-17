Замдиректора театра Ленком прокомментировал слухи о госпитализации Варшавера

Заместитель директора театра Ленком Сергей Вольтер прокомментировал информацию о госпитализации Марка Варшавера в одну из московских клиник. Вольтер отметил, что слухи об ухудшении самочувствия директора театра не соответствую действительности. По словам Вольтера, руководитель Ленкома проходил в больнице плановое обследование.

«Все в порядке, у него плановое обследование, его даже не госпитализировали, он поехал на обследование. Это все вранье», - подчеркнул замдиректора театра.

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Ранее в прессе появилась информация, что Марк Варшавер почувствовал недомогание, после чего ему была вызвана бригада скорой помощи. После этого он был госпитализирован в диагностическое отделение.