Алибасов еще в реанимации, угрозы жизни нет — сын продюсера

, 13:23 Эксклюзивное интервью 497

Бари Алибасов-младший опроверг информацию о том, что его отца перевели в общую палату, но уточнил, что сейчас продюсер сдает все контрольные анализы и чувствует себя лучше.

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Фото, видео: Instagram @alibasov_nana, @barialibasovjr

Тема:
Отравление Бари Алибасова 51

Сын Бари Алибасова в беседе с 5-tv.ru рассказал, как себя чувствует его отец и где конкретно находится. Ранее появилась информация, что Алибасов-старший покинул реанимацию и переведен в общую палату.

«Пока еще не перевели. Анализы он все сдал, его самочувствие хорошее», — рассказал сын продюсера.

Также он уточнил, что у Бари Каримовича по-прежнему наблюдается небольшая потеря ориентации во времени и не до конца пришел в норму речевой аппарат.

«Месяц будем наблюдать его рубец на пищеводе<…>, чтобы понять, до каких размеров он будет рубцеваться», — уточнил Алибасов-младший.

Сейчас угрозы жизни продюсеру нет, родственники ожидают результатов анализов, от которых будет зависеть, переводить Алибасова из реанимации или вовсе отпустить домой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кот Бари Алибасова нашелся в школе кунг-фу.

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