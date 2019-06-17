На трассе «Кавказ» произошло два крупных ДТП с пассажирским транспортом

Сразу два крупных ДТП произошло в понедельник утром, 17 июня, в Ставропольском крае. На трассе «Кавказ» в микроавтобус на полном ходу влетела иномарка. Два человека погибли, еще 10 доставлены в больницу. По предварительным данным, виновников аварии стал водитель легковушки. Он выехал на полосу встречного движения.

«Один в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации, одна в тяжелом, но в стабильном состоянии, в отделении реанимации. Все, что необходимо, в больнице имеется. Помощь оказали специализированную», — пояснил главврач горбольницы Невинномысска Вадим Беляйкин.

Чуть позже, на этой же трассе произошла еще одна крупная авария. Столкнулись сразу семь машин, среди которых и маршрутка. Пострадали шесть человек. В основном это пассажиры микроавтобуса, который направлялся в Краснодар. Сообщается, что среди раненных есть граждане Армении и Украины. Их госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о происшествии на соревнованиях по картингу. Во время гонки 11-летний мальчик не справился с управлением, его карт перевернулся и загорелся.