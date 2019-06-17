Ребенок едва не погиб в пожаре на соревнованиях по картингу

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Мальчик был за рулем гоночной машины, его карт перевернулся и загорелся.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе, СК РФ

Ребенок едва не погиб в загоревшемся карте на соревнованиях по гонкам в Подмосковье. На трассе в Пушкинском районе Московской области проходил заезд — 11-летний гонщик не справился с управлением, его карт перевернулся и загорелся.

Как стало известно, у мальчика обожжены 40% тела — огонь повредил кисти, плечи, бедра, лодыжки и лицо. Сейчас он находится в больнице.

Главное следственное управление СК по Московской области организовало доследственную проверку. Опрошен организатор соревнований, который является отцом пострадавшего мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертельная авария с микроавтобусом произошла на федеральной трассе «Кавказ».

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