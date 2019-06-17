Женщина попыталась поджечь католическую церковь на Минеральной улице Калининского района Петербурга, сообщает 78.ru. Инцидент произошел около 06:00 в понедельник, 17 июня. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как со стороны храма идет дым.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщина пыталась поджечь именно дверь церкви. Ее удалось оперативно задержать и доставить в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Сейчас с женщиной работают следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в московской многоэтажке, в результате которого погибли два человека.