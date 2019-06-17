Впервые за шесть лет Россия представит свои новинки на авиасалоне в Ле Бурже

Международный авиасалон в понедельник, 17 июня, открылся во французском Ле Бурже.

Впервые за шесть лет на выставке будут представлены российские образцы — самолет-амфибия Бе-200 и многоцелевой вертолет «АНСАТ». Оба воздушных судна могут использоваться для спасения людей, тушения пожаров, в сельском хозяйстве, для перевозки грузов и пассажиров.

Кроме того нашим конструкторам есть что показать и в космической сфере — это макеты новейших ракетоносителей Иртыш и Анкара, модели современных спутников и даже проект лунной базы.

Организаторы ожидают что авиасалон посетят больше трехсот тысяч человек. В основе экспозиции — разработки компаний Франции, Германии, Италии, Великобритании и Бельгии.

Соединенные Штаты презентуют новейший Boeing 787. Он должен стать самым экономичным из всех моделей американской компании, при дальности без дозаправки около 15 000 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на вооружение российской армии поступили два новейших МиГ-35.