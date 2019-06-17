Врач прокомментировал сведения о распространении онкологии в российских регионах

Врач-онколог, академик РАН Игорь Решетов прокомментировал данные Минздрава, который зафиксировал рост заболеваемости раком по всей России. Согласно данным ведомства, наибольшее распространение онкологических заболеваний наблюдается в Курской, Псковской и Калужской областях, а также в Мордовии и Краснодарском крае.

По мнению эксперта, полученные результаты свидетельствуют о том, что в названых регионах лучше поставлен учет.

«Я знаю все эти территории лично, и хочу сказать, что там хорошо поставленный учет — они и дают свои результаты. Поэтому, скорее всего, надо беспокоиться не об этих показателях отдельно взятых, а о том, почему на остальных территориях запаздывают либо ускальзывают более полноценные сведения о состоянии онкологических больных», — отметил специалист.

Решетов уверен, что проблема роста онкологических заболеваний остается одной из главных, причем не имеет значения, о какой территории России идет речь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о росте заболеваемости раком за последние десять лет. По данным Минздрава, на территории России за этот период число заболевших увеличилось на 40%.