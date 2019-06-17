Эксперты Роскачества опубликовали рекомендации, благодаря которым потребитель сможет на месте отличить тепличную клубнику от выращенной в естественных условиях. Чтобы понять, какая ягода лежит на прилавке, стоит обратить внимание на следующие показатели:

Запах. Клубника, выращенная в теплице, практически не пахнет. Поэтому если ягода имеет приятный землянично-ананасный аромат, можете не сомневаться — плод прямиком с грядки.

Форма. Тепличные представители, как правило, вытянутые и имеют более длинный хвостик. Дело в том, что искусственный урожай выращивается на подвесных грядках, что и приводит к подобной деформации плода.

Размер. Выращенная в естественной среде клубника редко превышает два-три сантиметра в объеме, в то время как тепличная с большей вероятностью эту планку превысит.

Упругость. Хорошую ягоду можно раздавить языком. Однако если плод слишком мягкий и больше походит на желе, то это нездоровый признак.

География. Это, пожалуй, главное, на что потребителю рекомендуется обратить внимание. Тепличные сорта чаще привозятся из-за границы и продаются в зимний период, поскольку в России эта технология развивается медленно.

Роскачество — это национальная система мониторинга качества товаров российских магазинов, которая учреждена Правительством РФ и финансируется из средств федерального бюджета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что специалисты из Роскачества обнаружили кишечную палочку в известных брендах чая.