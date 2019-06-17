«Не нужно слов»: Самые трогательные поздравления звезд с Днем отца — фотоподборка

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В воскресенье, 16 июня, в России отмечался День отца. Поздравить родителей с этим теплым праздником поспешили многие звезды шоу-бизнеса.

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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial, @nastyashubskaya, @goshakutsenko, @natasupernova, @jasmin

В воскресенье, 16 июня, в России отмечался День отца — праздник, в который дети вспоминают о своих главных, сильных и смелых защитниках. В этот день в адрес мужчин звучат теплые слова, трогательные пожелания, дети признаются в любви своим отцам, отмечая, что никого дороже и ближе родителей в их жизни нет.

Многие стремятся провести этот праздник со своими близкими, а кто-то поздравляет родных по телефону или оставляет нежные послания на своих страницах в социальных сетях. В Instagram любимых родителей поздравили многие знаменитости. 5-tv.ru сделал подборку поздравлений звезд российского шоу-бизнеса.

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Жасмин

Instagram @jasmin

Певица Жасмин опубликовала на своей странице Instagram трогательное семейное фото, под которым поздравила с праздником дорогого мужчину — своего отца. Звезда пожелала ему долгих лет жизни и здоровья. Она выразила любовь к своему родителю и призналась, что в честь него даже назвала сына Леву.

«Пусть любовь и уважение твоих двоих детей и шестерых внуков (только названного в твою честь Левы не хватает на фото, сдает экзамены) еще долгие-долгие годы дарят тебе энергию, радость и здоровье!» — написала исполнительница.

Влад Топалов

Instagram @vladtopalovofficial

Нежное, веселое и в то же время живое фото со своим отцом опубликовал 16 июня Влад Топалов. Музыкант не стал писать длинных пожеланий, однако смог буквально в двух предложениях выразить всю любовь к своему родственнику.

«Спасибо моему папе и всем отцам. Тут и не нужно слов. Все и так всем понятно!» — отметил певец.

Гоша Куценко

Instagram @goshakutsenko

Своим постом подписчиков растрогал актер Гоша Куценко. Артист, который обычно очень любит пошутить, в этот день оказался чрезвычайно серьезен. Он разместил на своей странице Instagram нежное послание отцу и сопроводил его трогательным снимком со своим родственником.

«Жизнь наша перетекает из наших мам и пап в нас, детей… Пока мы сами не становимся мамами и папами, и жизнь наша перетекает в наших детей… Перетекание… С Днем Отцов тебя, папа!» — написал Куценко.

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Сергей Боярский

Instagram @sergeyboyarskiy

Не менее трогательное поздравление для своего родителя оставил депутат Госдумы Сергей Боярский. В выходной день он отправился со своим отцом Михаилом Боярским на рыбалку и получил столько эмоций, сколько не испытывал уже долгое время. Душевные разговоры, теплые воспоминания, совместные шутки — день с отцом всегда проходит особенно. А если встречи с родителем случаются редко, то приобретают особую ценность.

«В последний раз с папой мы ловили рыбу, когда мне было восемь — с тех пор прошло больше 30 лет! Природа, лодочка, гладь воды, адреналин от поклевок, молчание в тишине, которое стоит тысячи бессмысленных разговоров», — поделился сын легендарного актера.

Анастасия Шубская

Instagram @nastyashubskaya

Супруга хоккеиста Александра Овечкина в день отца решила посвятить пост в Instagram своему мужу. На своей странице Анастасия Шубская опубликовала нежное фото спортсмена с ребенком, под которым поздравила возлюбленного с семейным праздником.

Наталья Водянова

Instagram @natasupernova

Своего возлюбленного в день отца поздравила также российская модель Наталья Водянова. На своей странице Instagram она опубликовала подборку фото и видео со своим главным мужчиной — бизнесменом Антуаном Арно, вместе с которым воспитывает пятерых детей, двое из которых — общие. Пара дает поклонникам образец идеальных отношений, в которых царит гармония и взаимопонимание.

Ранее 5-tv.ru сделал подборку самых очаровательных детей знаменитостей. 

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