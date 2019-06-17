В семействе Муцениеце и Прилучного случилось пополнение

В семействе актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного произошло долгожданное для их детей пополнение. Звездные родители наконец «сломались» и поддались на уговоры купить щенка породы шпиц.

Так как шерстка очаровательного питомца абсолютно белая, то его назвали Кефир. Как рассказала Агата 7Дней, дети — Тимофей и Мия давно умоляли их с Павлом подарить им четвероногого друга для прогулок.

«Дети на самом деле очень долго меня упрашивали, и в итоге они сломали мою волю. Теперь у нас живет маленький белый шпиц», — рассказала она.

Однако, если в случае с собакой Агата все же поддалась на уговоры, то на просьбу своего мужа родить третьего ребенка она пока не решается. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему артистка пока к этому не готова.